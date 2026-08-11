مشي عكس.. القبض على سائق ميكروباص بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

#وزارة_الداخلية