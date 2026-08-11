بسبب الميراث.. ضبط فتاة حاولت التهجم على شقيقتها بمنزلها في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات داخل شقة سكنية وقيام أحد الأشخاص بمحاولة التهجم على باب الشقة والتعدى عليها بالسب في الجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (والدة الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وزوجها)، طرف ثان : (شقيقة الأولى ، ونجلها) مقيمون بنطاق محافظة الجيزة، لخلافات بينهم حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى بالسب والتدافع وإحداث تلفيات بباب الشقة السكنية محل الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.