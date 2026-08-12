"الزراعة" تطلق 254 قافلة بيطرية مجانية خلال يوليو لخدمة المربين بالقرى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 254 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر يوليو 2026، امتدت خدماتها إلى 271 قرية بمختلف المحافظات، في إطار جهود الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية، ودعم صغار المربين، والوصول بالخدمة البيطرية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، بالتوسع في القوافل البيطرية والخدمات الميدانية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين الحالة الصحية للقطعان، ودعم صغار المربين والأسر الريفية.

وأوضح رئيس الهيئة أن القوافل المنفذة خلال شهر يوليو نجحت في تقديم خدماتها إلى 84 ألفًا و358 رأس ماشية، إلى جانب 76 ألفًا و116 طائرًا، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية التي تقدم للمربين بالمجان.

وأشار "الأقنص" إلى أن الخدمات المقدمة للماشية شملت رش 14 ألفًا و712 رأسًا لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 51 ألفًا و927 رأسًا لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج 13 ألفًا و357 حالة باطنية، وإجراء 409 تدخلات جراحية، فضلًا عن فحص وعلاج 3953 حالة تناسلية.

وأضاف أن جهود الهيئة لم تقتصر على شهر يوليو، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من يناير وحتى نهاية يوليو 2026 نحو 1,459 قافلة بيطرية مجانية، غطت 1,463 قرية بمختلف المحافظات، وقدمت خدماتها لنحو 496 ألفًا و766 رأس ماشية، إلى جانب 385 ألفًا و38 طائرًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمات المقدمة للماشية منذ بداية العام شملت رش 111 ألفًا و572 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 276 ألفًا و997 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 71 ألفًا و917 حالة باطنية، وإجراء 5070 تدخلًا جراحيًا، فضلًا عن تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ31 ألفًا و210 حالات تناسلية، بما يعكس تنوع واتساع نطاق الخدمات التي تقدمها القوافل للمربين.

وأكد "الأقنص" أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل الميداني للهيئة، لما توفره من خدمات مباشرة للمربين في أماكن تواجدهم، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دورها في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، ومكافحة الطفيليات، وتحسين الصحة التناسلية للقطعان، ورفع الوعي بالممارسات السليمة في التربية والرعاية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ القوافل العلاجية والإرشادية المجانية والتوسع في نطاقها بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بما يضمن وصول الخدمات البيطرية إلى أكبر عدد من المربين، ويسهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين الإنتاجية، ودعم الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة صغار المربين.