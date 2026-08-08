قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أنظمة سلامة الغذاء

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "التحاليل المعملية للتطبيقات الحديثة على أنظمة سلامة الغذاء"، وذلك بمركز تدريب الأطباء البيطريين بالمكس، في إطار خطة الهيئة لتنمية قدرات الأطباء البيطريين ورفع كفاءة الكوادر الفنية بما يواكب أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب البيطري، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وتعزيز كفاءة الأداء.

وأكد الدكتور حامد  الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الأطباء البيطريين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والعلمية، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مختلف مجالات العمل البيطري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البيطرية المقدمة، ويدعم جهود الحفاظ على الصحة الحيوانية والصحة العامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي تناول عددًا من الموضوعات العلمية والتطبيقية المرتبطة بأحدث الممارسات في مجال التحاليل المعملية وتطبيقات أنظمة سلامة الغذاء، إلى جانب التدريب العملي على أفضل الممارسات وفقًا للمعايير العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتعزيز قدراتهم الفنية.

وأشار "الأقنص" إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تشمل مختلف التخصصات البيطرية، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات البيطرية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور تطوير العمل بالهيئة، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات بيطرية متميزة وفق أحدث المعايير.

الزراعة لخدمات البيطرية وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس في الصاغة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب بمصر في مستهل التعاملات المسائية.. وعيار 21 بـ6110 جنيهات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد