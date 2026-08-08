"الخدمات البيطرية" تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أنظمة سلامة الغذاء

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "التحاليل المعملية للتطبيقات الحديثة على أنظمة سلامة الغذاء"، وذلك بمركز تدريب الأطباء البيطريين بالمكس، في إطار خطة الهيئة لتنمية قدرات الأطباء البيطريين ورفع كفاءة الكوادر الفنية بما يواكب أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب البيطري، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية وتعزيز كفاءة الأداء.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الأطباء البيطريين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والعلمية، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مختلف مجالات العمل البيطري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البيطرية المقدمة، ويدعم جهود الحفاظ على الصحة الحيوانية والصحة العامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي تناول عددًا من الموضوعات العلمية والتطبيقية المرتبطة بأحدث الممارسات في مجال التحاليل المعملية وتطبيقات أنظمة سلامة الغذاء، إلى جانب التدريب العملي على أفضل الممارسات وفقًا للمعايير العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتعزيز قدراتهم الفنية.

وأشار "الأقنص" إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تشمل مختلف التخصصات البيطرية، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات البيطرية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور تطوير العمل بالهيئة، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات بيطرية متميزة وفق أحدث المعايير.