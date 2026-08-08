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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات ميدانية واجتماعات تنسيقية شملت موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة للمدينتين، وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التنمية المتكاملة بالمناطق المضافة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والخدمات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن نتائج جولة للمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز بمنطقة جمعية السلام بالامتداد الشرقي ضمن المناطق المضافة للمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز في أعمال التخطيط وتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة إجراءات التسكين، والتأكد من انتظام سير العمل وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وفي مدينة العبور الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، لبحث آليات تسريع استكمال ملفات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، والتأكيد على التصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على النسق العمراني، وتطبيق معايير موحدة تحقق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق المياه والصرف الصحي والطرق بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومن بينها تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بطاقة إجمالية 100 ألف متر مكعب يوميًا، وتنفيذ نحو 35 كيلومترًا من خطوط الصرف الرئيسية، إلى جانب تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، والخزان الاستراتيجي بمنطقة القادسية، وخطوط المياه الرئيسية، فضلًا عن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال فرمة الطرق بعدد 46 مجاورة، وذلك في إطار خطة استكمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع وتنفيذ شبكات المرافق والطرق والخدمات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المضافة، ودمجها ضمن النسيج العمراني القائم بصورة متكاملة ومنظمة.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان توفيق الأوضاع

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