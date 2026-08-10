بيطري الغربية: قافلة لتقديم الخدمات البيطرية لـ 5267 طائرا وماشية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفرالجنينه التابعة لمركز المحلة الكبرى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 5267 طائرا وماشية.

تقديم خدمات بيطرية



جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة.

دعم جامعة طنطا



وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور عبدالرحمن العادلى مدير الإدارة البيطرية بمركز المحلة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 267 حيوان وماشية ،و 5000طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تحصينات المواشي والدواجن



وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.