موقف رينارد من البقاء مع منتخب تونس بعد وداع كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الفرنسي هيرفي رينارد، من الاستمرار مع منتخب تونس، خلال الفترة المقبلة، بعد وداع منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لبعض التقارير فإن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد يريد الإستمرار علي رأس القيادة الفنية لمنتخب نسور قرطاج التونسي ولا ينوي الرحيل بعد الخروج من كأس العالم 2026

موقف رينارد

وأضافت أن المدرب يرغب في الاستمرار ولكن وضع المدرب الفرنسي شرطين للتعاقد، والتي تتمثل في صبر الجماهير، وتقييم دقيق وشامل لمشاركة تونس في كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية 2025 .

ولم يتطرق رينارد إلى الجانب المالي، ولم يقدّم حتي الأن أي مطالب تتعلق براتبه أو رواتب مساعديه.