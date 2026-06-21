سنقاتل أمام هولندا.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة تونس برباعية أمام اليابان

صرح هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي ، إن هزيمة فريقه أمام اليابان في مباراة كأس العالم التي أقيمت في مونتيري يوم الأحد، كانت مؤلمة، لكنها تعكس هيمنة المنتخب الآسيوي، موضحًا إنه رغم الإقصاء المبكر إلا أن الفريق سيقاتل حتى النهاية.

وتلقت تونس هزيمتها الثانية في المونديال أمام اليابان بأريعة أهداف دون رد، بعد خماسية السويد في الجولة الأولى التي أطاحت بالمدرب صبري لموشي، لتودع بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات قبل جولة من نهايته دون تحقيق أي انتصار.

وقال رينارد عقب المباراة: "لم يكن هذا هو الأداء الذي كنا نأمله، نتيجة المباراة الثانية ثقيلة، لكنها تعكس الفرق بين الفريقين الليلة".

وتابع: “حتى لو خرجنا من البطولة، لا تزال أمامنا مباراة ثالثة، نحن في كأس العالم، وعلينا أن نبقى مركزين، من المهم أن نستعد للقتال في هذه المباراة الثالثة ضد هولندا.”

وأتم: “ليس الأمر سهلاً أبداً بعد خسارتين في مباراتين، لكن يجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا كلاعبين محترفين حتى النهاية.”

وداع تونس

ويختتم منتخب تونس مواجهات دور المجموعات بمباراة هولندا يوم الجمعة المقبل، بينما يلاقي منتخب اليابان نظيره السويدي.