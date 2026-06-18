رينارد يحفز لاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إذا عدتم إلى دياركم الآن؟

حرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني المؤقت لمنتخب تونس، على رفع الروح المعنوية للاعبي “نسور قرطاج” قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب اليابان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق مطالب برد فعل قوي بعد البداية الصعبة في البطولة.

رسالة قوية داخل معسكر تونس

ووجه رينارد رسالة حماسية للاعبيه خلال حديثه داخل معسكر المنتخب، شدد خلالها على أهمية تمثيل الوطن بأفضل صورة، مطالبًا الجميع بالقتال داخل الملعب واستعادة الثقة سريعًا.

وقال المدرب الفرنسي: «هل تعلمون ماذا سيحدث إذا عدتم إلى دياركم الآن؟ الجميع غاضبون. هذا الأمر يتعلق بالوطن، وهذا الأمر يتعلق بالأمة».

وأضاف: «إنها بطولة كأس العالم، وعلينا أن نتحرك يا رفاق، فنحن في هذا معًا»، في إشارة إلى ضرورة التكاتف بين جميع عناصر المنتخب من أجل تجاوز آثار الهزيمة الماضية.

رينارد يتولى المهمة مؤقتًا

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أسند المهمة الفنية إلى هيرفي رينارد بصورة مؤقتة حتى نهاية منافسات كأس العالم 2026، خلفًا للمدرب صبري لموشي، الذي تمت إقالته عقب الخسارة الثقيلة أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأمل رينارد في إعادة الانضباط والثقة إلى صفوف المنتخب التونسي، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في قيادة المنتخبات الوطنية خلال البطولات الكبرى، من أجل الإبقاء على آمال “نسور قرطاج” في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

موعد مباراة تونس واليابان

ومن المنتظر أن يواجه منتخب تونس نظيره الياباني في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يمثل فرصة حاسمة لنسور قرطاج من أجل تعويض خسارة الجولة الافتتاحية وإنعاش آمالهم في الاستمرار بالمنافسة.