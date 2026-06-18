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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أوزبكستان وكولومبيا في كأس العالم 2026

أوزبكستان وكولومبيا
أوزبكستان وكولومبيا
رباب الهواري

كشف منتخبا أوزبكستان وكولومبيا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما بالمسابقة العالمية.

ويدخل منتخب أوزبكستان المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية، معتمدًا على مجموعة من العناصر التي تمتلك خبرات جيدة وقدمت مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل منتخب أوزبكستان على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف.

وفي خط الدفاع: رستم عاشورماتوف، وعبد القادر خوسانوف، وعبد الله عبدالليف.

أما في خط الوسط: شيرزود نصرولاييف، وبهروز كريموف، وأوتابيك شوكوروف، وأكمل موزجوفوي.

ويقود الهجوم كل من: عباس بيك فايزولاييف، وإلدور شومورودوف، وأوستون أورونوف.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كولومبيا المواجهة بكامل قوته، معتمدًا على مزيج من أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، من أجل تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالمونديال، وتأكيد طموحه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وجاء تشكيل منتخب كولومبيا كالتالي:

في حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

وفي خط الدفاع: دانييل مونوز، ودافينسون سانشيز، وجون لوسيمي، وخوان موخيكا.

أما في خط الوسط: جيفرسون ليرما، وجوستافو بويرتا، وجيمس رودريجيز.

وفي خط الهجوم: جون أرياس، ولويس سواريز، ولويس دياز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الأول للمنتخبين في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث يسعى كل فريق إلى استغلال ضربة البداية لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية مهمة قبل خوض الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة المجموعات.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة وندية كبيرة، في ظل رغبة المنتخبين في فرض أسلوبهما منذ الدقائق الأولى، وحصد النقاط الثلاث التي قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التأهل إلى الدور المقبل، في واحدة من المواجهات المنتظرة ضمن منافسات البطولة العالمية

أوزبكستان كولومبيا اخبار الرياضة كأس العالم

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