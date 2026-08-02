قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع
مهرجان المونودراما المسرحي الرابع
سعيد فراج

حصدت مسرحية" المدعو صدفة" من البحرين 4 جوائز  في مهرجان المونودراما المسرحي الرابع الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام بدورته ال 40، واختتمت فعالياته مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي.

فقد حصلت المسرحية البحرينية على جائزة أفضل عرض مسرحي، وجائزة أفضل إخراج للمخرج ابراهيم المنسي، وأفضل سينوغرافيا، للمخرج ذاته إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في التمثيل، للممثل كامل البوسعيدي.

ويستكشف العرض البحريني وهو من تأليف يوسف الحمدان، أهوال وأوجاع الحروب وتأثيرها على الإنسان عبر صراع يظهر قسوة الواقع بفعل هذه الحروب، وحالة التشتت التي تنتج عن ذلك.

كما حصلت مسرحية " سيد الخشبة" على جائزة أفضل نص مسرحي ل يوسف الحمدان وزيناتي قدسية، وجائزة  أفضل ممثل زيناتي قدسية من سوريا، فيما حصلت  صابرين الرمضاني على جائزة أفضل ممثلو عن مسرحية "قفص" من تونس. 

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

واشتمل حفل الختام الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، والوفود المشاركة على فيديو قصير عن أيام المهرجان السبعة، وتكريم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وموظفي المركز الثقافي الملكي، والدكتور أحمد الفالح الذي قدم ورشة تدريبية بعنوان" توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما" لليومين متتاليين.

كما تم تكريم فريق "عزيز أنت يا وطني" التطوعي، وأعضاء لجنة التحكيم.

وشهدت الدورة الرابعة مشاركة 11 عرض مسرحي من: الأردن، تونس، البحرين، العراق، السعودية، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، وسوريا.

وكرم المهرجان الفنانة الأردنية قمر الصفدي، شخصية الدورة الرابعة، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنان السوري عبد المنعم عمايري.

وأقيمت ضمن فعالياته ندوة نقدية بعنوان: "المونودراما واشكالياتها بالمسرح العربي"، بمشاركة الدكتور يوسف الحمدان من البحرين، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، والمخرج زيد مصطفى من الأردن، والإعلامي رسمي محاسنة.

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع مهرجان جرش مهرجان جرش للثقافة والفنون جرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

سيارات كهربائية 2027 سيدان

سيارات كهربائية 2027 سيدان في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

خطأ عند بيع الهاتف

خد بالك.. خطأ شائع عند بيع الهاتف قد يهدد خصوصيتك

تطبيقات تستنزف بطارية الهاتف

تطبيقات تستنزف بطارية الهاتف وترفع حرارته: تعرف عليها ووقفها فورا

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد