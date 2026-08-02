مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

حصدت مسرحية" المدعو صدفة" من البحرين 4 جوائز في مهرجان المونودراما المسرحي الرابع الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام بدورته ال 40، واختتمت فعالياته مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي.

فقد حصلت المسرحية البحرينية على جائزة أفضل عرض مسرحي، وجائزة أفضل إخراج للمخرج ابراهيم المنسي، وأفضل سينوغرافيا، للمخرج ذاته إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في التمثيل، للممثل كامل البوسعيدي.

ويستكشف العرض البحريني وهو من تأليف يوسف الحمدان، أهوال وأوجاع الحروب وتأثيرها على الإنسان عبر صراع يظهر قسوة الواقع بفعل هذه الحروب، وحالة التشتت التي تنتج عن ذلك.

كما حصلت مسرحية " سيد الخشبة" على جائزة أفضل نص مسرحي ل يوسف الحمدان وزيناتي قدسية، وجائزة أفضل ممثل زيناتي قدسية من سوريا، فيما حصلت صابرين الرمضاني على جائزة أفضل ممثلو عن مسرحية "قفص" من تونس.

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

واشتمل حفل الختام الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، والوفود المشاركة على فيديو قصير عن أيام المهرجان السبعة، وتكريم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وموظفي المركز الثقافي الملكي، والدكتور أحمد الفالح الذي قدم ورشة تدريبية بعنوان" توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما" لليومين متتاليين.

كما تم تكريم فريق "عزيز أنت يا وطني" التطوعي، وأعضاء لجنة التحكيم.

وشهدت الدورة الرابعة مشاركة 11 عرض مسرحي من: الأردن، تونس، البحرين، العراق، السعودية، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، وسوريا.

وكرم المهرجان الفنانة الأردنية قمر الصفدي، شخصية الدورة الرابعة، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنان السوري عبد المنعم عمايري.

وأقيمت ضمن فعالياته ندوة نقدية بعنوان: "المونودراما واشكالياتها بالمسرح العربي"، بمشاركة الدكتور يوسف الحمدان من البحرين، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، والمخرج زيد مصطفى من الأردن، والإعلامي رسمي محاسنة.