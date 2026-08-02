بإقبال جماهيري . الثقافة تطلق أولى حفلات شاطئ الفن المجانية برأس البر

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء أمس السبت، أولى فعاليات برنامج “شاطئ الفن”، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفي إطار المشروع القومي لنشر الفنون فى الشارع المصرى “الثقافة حياة”.

وشهد المسرح الروماني بمدينة رأس البر انطلاق أولى الحفلات وسط حضور جماهيري كبير، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والكاتب أحمد سامي خاطر، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ونجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمود يحيى، التي قدمت باقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث الشعبي الصعيدي، من بينها: التحميلة، العصاية، الغزل، وعروسة المولد، كما قدم المطرب أحمد ظاهر أغنية “سلم على لما قابلني”، واختتم العرض برقصة التنورة التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

وأكد الفنان أحمد الشافعي أن وزارة الثقافة تحرص على الوصول بالفنون إلى الجمهور في أماكن وجوده، من خلال تقديم عروض متنوعة لفرق الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمصايف والشواطئ، بما يسهم في نشر الفنون وإضفاء أجواء من البهجة والثقافة على روادها خلال موسم الصيف.

وأوضح أن البرنامج يضم عروضًا لفرق الفنون الشعبية، والفرق التلقائية، وفرق الموسيقى العربية، في إطار تقديم خدمة ثقافية وفنية متكاملة للمصطافين.

وتتواصل فعاليات البرنامج اليوم الأحد بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية على المسرح الروماني برأس البر، فيما تقدم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا آخر على مسرح دمياط الجديدة.

ويتضمن برنامج “شاطئ الفن” 57 عرضًا فنيًا، بواقع 38 عرضًا على المسرح الروماني برأس البر ومسرح دمياط الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 25 أغسطس، إضافة إلى 19 عرضًا على مسرح جمصة خلال الفترة من 3 إلى 26 أغسطس.

ويُنفذ البرنامج بمحافظتي دمياط والدقهلية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرعي ثقافة دمياط والدقهلية، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي، وإتاحة الفنون لجميع المواطنين خلال الإجازة.