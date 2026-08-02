«لو كنت فلاح زيّي».. أحمد وفيق يُعلق على الجدل حول أغنية «لولا البنات»

علّق الفنان أحمد وفيق على أغنية «لولا البنات» وعلى فكرة الأغنية الطريفة، مشيدًا بكلماتها واستنادها على الكلمات البسيطة فى الأغنية.

وقال أحمد وفيق فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن الأغنية: «من كتر ما بتسمعوا اغانى أمرؤ القيس، والنابغة الذبيانى، مش عارفين تستوعبوا (لولا البنات).. ده بمناسبة إن صديقى المتثقف بيسألنى باستنكار يعنى اية متبخرين متعطرين»

وتابع وفيق: «دى عادات ريفية كانت تعنى اهتمام الانثى بنفسها والتزيين خصوصا فى المناسبات.. ما أنت لو فلاح زيى، كان زمانك عرفت».

وتفاعل الجمهور مع منشور وفيق، إذ كتبت متابعة: «البادى اسبلاش والفيبكس هيضيع التراث مننا»، وكتبت أخرى: «الكلام جميل من الفلكلور المصري بتاع زمان كانوا بيغنوها في الأفراح زمان عندنا في إسكندرية فى المناطق الشعبية الحلوة دي مش فى الفلاحين بس».

واستكمل الجمهور: «لو عاشوا حياة الفلاحين كانوا عرفوا لكن حتى هم لما حبوا يقلدوا الفلاحين عملوا الريف الأوروبي».