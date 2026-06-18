كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 18 يونيو 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات بطولة كأس العالم، حيث تنطلق مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، في ظل سعي المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصها في التأهل إلى الدور المقبل.

وتتجه الأنظار إلى أربع مواجهات قوية تجمع بين منتخبات من مدارس كروية مختلفة، إذ يلتقي منتخب التشيك مع منتخب جنوب أفريقيا، بينما يواجه منتخب سويسرا نظيره منتخب البوسنة والهرسك، كما يخوض منتخب كندا مواجهة أمام منتخب قطر، ويختتم اليوم بلقاء مرتقب يجمع منتخب المكسيك مع منتخب كوريا الجنوبية.

وتحمل مباريات الجولة الثانية أهمية كبيرة، خاصة للمنتخبات التي تبحث عن تعويض نتائج الجولة الأولى أو الاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما يزيد من قوة المنافسة والإثارة داخل المستطيل الأخضر.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الخميس 18 يونيو 2026

* التشيك × جنوب أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءً.

* سويسرا × البوسنة والهرسك، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

* كندا × قطر، في تمام الساعة الواحدة فجر الجمعة.

* المكسيك × كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباريات بطولة كأس العالم 2026 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع مباراة التشيك وجنوب أفريقيا عبر قناة الحد الأقصى الأولى، فيما تُبث مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك عبر قناة الحد الأقصى الثانية.

كما تُنقل مواجهة كندا وقطر عبر قناة الرياضة عالية الدقة، بينما تُختتم مباريات اليوم بمواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية عبر قناة الحد الأقصى الأولى.