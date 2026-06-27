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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة أستراليا .. تفاصيل جلسة التوأم وهيثم حسن بعد حذف منشورات للمنتخب على صفحته

حسام حسن وهيثم حسن
حسام حسن وهيثم حسن
إسلام مقلد

حرص التوأم حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على عقد جلسة خاصة مع هيثم حسن لاعب الفراعنة، قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

رسالة دعم للاعب قبل بداية الأدوار الإقصائية

وشهدت الجلسة تأكيد الجهاز الفني لـ هيثم حسن على أنه ضمن العناصر الأساسية في حسابات المنتخب الوطني، وأن عدم مشاركته خلال مباريات دور المجموعات لا يعني خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأكد التوأم للاعب ثقتهما الكبيرة في قدراته الفنية والبدنية، موضحين أنه سيكون له دور مهم خلال المواجهات المقبلة في المونديال، خاصة مع بداية الأدوار الإقصائية التي تحتاج إلى جاهزية جميع اللاعبين.

ظروف المباريات سبب الغياب عن المشاركة

وأوضح حسام وإبراهيم حسن للاعب أن ظروف المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات كانت السبب وراء عدم الدفع به، وليس بسبب أي تراجع في مستواه أو عدم الاعتماد عليه.

وشدد الجهاز الفني على أهمية وجود هيثم حسن داخل صفوف المنتخب، والحاجة إلى خدماته خلال مشوار الفراعنة في البطولة، مطالبينه بمواصلة التركيز والاستعداد للحصول على فرصته.

مصر تواجه أستراليا بعد التأهل التاريخي

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تعادل أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأنهى الفراعنة مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من البطولة، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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