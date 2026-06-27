فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .

وظهر أحمد موسى على الهواء مرتديا تيشيرت منتخب مصر تعبيرا منه عن فرحته وسعادته بتاهل منتخب مصر التاريخي بالمونديال .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض كان يريد الضغط على منتخب مصر والجهاز الفني واحنا شفنا الماتش امبارح ومحصلش فيه أي حاجة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حسام حسن ومنتخب مصر عمل انجاز ولأول مرة نتخطى دور المجموعات بدون هزيمة".



