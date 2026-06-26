أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تواصل مع مسؤولين في بعثة منتخب مصر بالولايات المتحدة للوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن مباراة مصر وإيران، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة حول إمكانية انسحاب المنتخب من المباراة.

وأوضح موسى أن المباراة لن تشهد فعاليات داخل أرضية الملعب تتعلق برفع أعلام المثلية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله بشأن إلزام اللاعبين بارتداء شارات أو المشاركة في إجراءات مرتبطة بهذا الأمر غير صحيح، بحسب ما نقله عن مسؤولين داخل البعثة. كما أكد أن أي احتفالات مرتبطة بهذه الفعاليات ستكون خارج الملعب وفي الشوارع، وليس ضمن أحداث المباراة نفسها.

وأضاف أن المنتخب المصري يتعرض، بحسب وصفه، لحملات تستهدف الضغط على اللاعبين وتشتيت تركيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران، داعيًا الجماهير إلى دعم المنتخب ومساندته خلال المرحلة الحالية بدلًا من الانشغال بالشائعات والجدل.

وأشار إلى أن مواجهة مصر وإيران تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب بكأس العالم، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.