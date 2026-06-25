قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقتين بالجيزة السبت المقبل
5000 جنيه.. التأمينات تكشف مفاجأة بشأن المعاشات وتفاصيل الزيادة الجديدة
الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال
دعاء يوم عاشوراء للرزق وتفريج الكرب.. اغتنمه بـ 14 كلمة لا ترد
كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم
صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم
الفريق الطبي هيشتغل كام ساعة في اليوم.. تفاصيل الدليل التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة
ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»
مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك
3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان
كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى: لا صحة لانسحاب منتخب مصر من مواجهة إيران.. والمباراة لن تشهد أي فعاليات للمثلية

احمد موسي
احمد موسي
محمد بدران

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالًا بعدد من المسؤولين في بعثة منتخب مصر بالولايات المتحدة للوقوف على حقيقة ما أُثير بشأن مباراة المنتخب أمام إيران، والحديث عن تنظيم احتفالات تتعلق برفع أعلام المثلية خلال اللقاء.

وقال احمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تواصل مع مسؤولين داخل بعثة منتخب مصر الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفسار عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المعلومات التي حصل عليها تنفي تمامًا صحة تلك الشائعات.

وأوضح أن المباراة لن تشهد أي احتفالات أو فعاليات من هذا النوع داخل أرضية الملعب، كما لن يتم رفع أي أعلام تتعلق بهذا الأمر أو إلزام اللاعبين بارتداء شارات، مشيرًا إلى أن أي فعاليات مرتبطة بذلك، إن وُجدت، ستكون خارج الملعب وفي الشوارع، وليس ضمن أحداث المباراة.

وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن وجود نية لدى منتخب مصر للانسحاب من مواجهة إيران لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن البعثة لم تتحدث في هذا الأمر مطلقًا، وأن كل ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات.

واعتبر أحمد موسى أن هناك حملة تستهدف منتخب مصر بعد الإنجازات التي حققها في البطولة، مؤكدًا أن البعض يسعى إلى إثارة الجدل والضغط على اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة، داعيًا الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وشدد على أن دعم المنتخب الوطني في هذه المرحلة هو الأهم، مطالبًا الجماهير برفع علم مصر وتشجيع اللاعبين، وعدم تصدير أزمات لا وجود لها، حتى يتمكن المنتخب من التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

واختتم موسى تدوينته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام إيران، متمنيًا أن يواصل الفريق مشواره الناجح ويتأهل إلى دور الـ32، داعيًا الجماهير إلى مساندة اللاعبين بكل قوة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة مرتقبة قد تحسم تأهل الفراعنة إلى الدور التالي من البطولة.

أحمد موسي منتخب مصر إيران كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

رام 1500 TRX موديل 2027

شاهد| رام 1500 TRX موديل 2027

سيارات صينية 2026 سيدان

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

هوندا اكورد موديل 2026

سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد