أحمد موسى: لا صحة لانسحاب منتخب مصر من مواجهة إيران.. والمباراة لن تشهد أي فعاليات للمثلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالًا بعدد من المسؤولين في بعثة منتخب مصر بالولايات المتحدة للوقوف على حقيقة ما أُثير بشأن مباراة المنتخب أمام إيران، والحديث عن تنظيم احتفالات تتعلق برفع أعلام المثلية خلال اللقاء.

وقال احمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تواصل مع مسؤولين داخل بعثة منتخب مصر الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفسار عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المعلومات التي حصل عليها تنفي تمامًا صحة تلك الشائعات.

وأوضح أن المباراة لن تشهد أي احتفالات أو فعاليات من هذا النوع داخل أرضية الملعب، كما لن يتم رفع أي أعلام تتعلق بهذا الأمر أو إلزام اللاعبين بارتداء شارات، مشيرًا إلى أن أي فعاليات مرتبطة بذلك، إن وُجدت، ستكون خارج الملعب وفي الشوارع، وليس ضمن أحداث المباراة.

وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن وجود نية لدى منتخب مصر للانسحاب من مواجهة إيران لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن البعثة لم تتحدث في هذا الأمر مطلقًا، وأن كل ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات.

واعتبر أحمد موسى أن هناك حملة تستهدف منتخب مصر بعد الإنجازات التي حققها في البطولة، مؤكدًا أن البعض يسعى إلى إثارة الجدل والضغط على اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة، داعيًا الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وشدد على أن دعم المنتخب الوطني في هذه المرحلة هو الأهم، مطالبًا الجماهير برفع علم مصر وتشجيع اللاعبين، وعدم تصدير أزمات لا وجود لها، حتى يتمكن المنتخب من التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

واختتم موسى تدوينته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام إيران، متمنيًا أن يواصل الفريق مشواره الناجح ويتأهل إلى دور الـ32، داعيًا الجماهير إلى مساندة اللاعبين بكل قوة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة مرتقبة قد تحسم تأهل الفراعنة إلى الدور التالي من البطولة.