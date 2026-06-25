الفراعنة في مهمة جديدة.. استعدادات قوية لمواجهة إيران في المونديال

قال محمد المهدي، موفد قطاع أخبار المتحدة في فعاليات كأس العالم، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في مدينة سبوكان الأمريكية استعداداً لمواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل اللقاء متصدراً المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بعد التعادل مع بلجيكا والفوز على نيوزيلندا.

مواجهة إيران

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن منتخب مصر يخوض المباراة المقبلة وسط منافسة قوية في المجموعة التي تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، موضحاً أن مواجهة إيران ستقام يوم 26 يونيو بتوقيت سياتل الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الوطني لحسم صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي.

وأشار موفد قطاع أخبار المتحدة إلى أن المنتخب يفتقد جهود حمدي فتحي بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، إلى جانب حسام عبد المجيد الذي يغيب بسبب بروتوكول الارتجاج الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم استقرار حالته الطبية، مؤكداً تجهيز اللاعبين لدور الـ16 حال التأهل.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عقد جلسات مع عدد من لاعبي خط الوسط، من بينهم مهند لاشين ودونجا، في إطار الاستعدادات الفنية للمباراة، مع احتمالات لإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي وفقاً للرؤية الفنية وظروف اللقاء.

ولفت محمد المهدي إلى أن معسكر المنتخب في سبوكان يسوده جو من التفاؤل والثقة، خاصة بعد الفوز الأخير على نيوزيلندا، مشيراً إلى أن اللاعبين يتمتعون بروح قتالية عالية ورغبة قوية في مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير المصرية خلال مشوار البطولة.

