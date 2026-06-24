دفعة قوية لمنتخب إيران قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

تلقى الجهاز الفني لمنتخب إيران أنباءً إيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعدما استعاد الفريق أحد عناصره الدفاعية المهمة بعودة روزبه جشمي إلى التدريبات الجماعية.

وبحسب تقارير إيرانية (وكالة تسنيم)، شارك جشمي بشكل كامل في المران الأخير للمنتخب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات خلال الفترة الماضية، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل اللقاء المنتظر أمام الفراعنة.

ومنحت عودة المدافع صاحب الـ32 عامًا دفعة إضافية للمدرب أمير قلعة نويي، الذي يسعى لتجهيز جميع عناصره قبل المباراة الحاسمة التي قد تحدد مصير المنتخب الإيراني في البطولة.

ورغم وجوده ضمن قائمة إيران في كأس العالم 2026، لم يظهر جشمي في أي من مباراتي فريقه السابقتين أمام نيوزيلندا وبلجيكا، إلا أن استعادته للياقته تفتح الباب أمام إمكانية مشاركته لأول مرة خلال مواجهة مصر.

وفي أجواء إيجابية داخل المعسكر الإيراني، احتفل اللاعبون بوصول قائد المنتخب علي رضا جهانبخش إلى مباراته الدولية رقم 100، في لفتة شهدت تفاعلًا كبيرًا من زملائه والجهاز الفني.

وواصل المنتخب الإيراني استعداداته المكثفة للمباراة المرتقبة، مع تركيز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية قبل السفر إلى مدينة سياتل الأمريكية، التي ستستضيف اللقاء.

ويخوض منتخب إيران المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، خلف منتخب مصر المتصدر بـ4 نقاط، بينما يمتلك منتخبا بلجيكا ونيوزيلندا فرصهما أيضًا في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32.