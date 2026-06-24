90 مليون يساندونا.. تعليق ناري من قائد منتخب إيران قبل مواجهة مصر

علق مهدي طارمي نجم وقائد متتخب إيران، على مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب مصر، والمقرر إقامتها فى تمام السادسة صباح السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال مهدي طارمي في تصريحات لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا : تحدثت مع زملائي في المنتخب وأكدت على أن فرحة الإنتصار في كأس العالم تعادل فرحة الفوز بالدوري في آخر مباراة بالموسم.

تابع مهدي طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام منتخب مصر في مباراة السبت القادم.

تابع قائد منتخب إيران: أعظم فرحة بالتأهل هي أن شعبنا يتقارب أكثر، مشيدًا بكرة القدم التي ساهمت في وحدة كانت شبه معدومة قبل شهر.

أضاف مهدي طارمي: الإيرانيون شرفاء ونبلاء، ويستحقون أكثر من ذلك بكثير.

واصل مهدي طارمي: منتخب إيران يقف خلفه حشدًا من تسعين مليون مشجع في مباراة مصر.

لفت إلي أنه يريد الفوز في مباراة مصر لما تجلبه من روح التلاحم و 90 مليون قلب تدعم فريقًا واحدًا. هذه هي إيران التي لا يُظهرونها لكم أبدًا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط

مران حماسي للمنتخب

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.