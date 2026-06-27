مفاجأة بشأن موقف فتوح وعبدالمنعم.. رئيس بعثة منتخب مصر بالمونديال: إصابة محمد صلاح بسيطة

هنأ خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر في المونديال، الشعب المصري على التأهل للدور الـ32 للمنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم.



وقال خالد الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللاعبين بعد التعادل مع إيران نزلوا الشارع احتفلوا مع الجماهير، محمد صلاح إن شاء الله تكون الإصابة حاجة طفيفة، وبمجرد شعوره بنغزة بسيطة طلب التغيير".

وأضاف خالد الدرندلي :"وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم لسه هنعرف حجم الإصابة، ولكن فتوح إن شاء الله نقدر يكون موجود في المباراة المقبلة، وحسام عبد المجيد هيكون متواجد المباراة المقبلة".



وتابع خالد الدرندلي:" قدمنا طلب لرفع الإنذار الثالث عن مهند لاشين ولكن لسه مفيش حاجة لحد دلوقتي".

وأكمل خالد الدرندلي :"هنرجع مرة تانية سبوكين للمعسكر، مكان منعزل والجو كويس وكل وسائل المعسكر كويس، وهنفضل شوية فيها وهنسافر الأربعاء على دالاس لخوض مباراة إستراليا، دا أحسن سيناريو يتماشى مع الظروف اللي بنمر بيها".

