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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنكتب تاريخ.. تعليق قوي من أحمد موسى على تاهل منتخب مصر لدور الـ 32 بالمونديال| بث مباشر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.


وعلق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحمد لله واحنا في دور الـ٣٢ من كأس العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللي بيحصل ده لأول مرة في تاريخنا وده امر محصلش قبل كده واللي اتعمل ده تاريخ بالنسبة لينا".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

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