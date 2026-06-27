أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حسام حسن ومنتخب مصر عمل إنجاز ولأول مرة نتخطى دور المجموعات بدون هزيمة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لما كنا في مونديال روسيا اتغلبنا 3 ماتشات ولأول مرة نسجل ٥ اهداف في كأس العالم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم يكون عندنا طموح بالتأهل للأدوار المتقدمة في مشوار كاس العالم".



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن لاعبي منتخب مصر رجالة ولأول مرة نرى النسخة الأفضل لمنتخب مصر في مشاركات كاس العالم.

