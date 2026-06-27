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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حسام حسن ومنتخب مصر عمل إنجاز ولأول مرة نتخطى دور المجموعات بدون هزيمة.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لما كنا في مونديال روسيا اتغلبنا 3 ماتشات ولأول مرة نسجل ٥ اهداف في كأس  العالم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم يكون عندنا طموح بالتأهل للأدوار المتقدمة في مشوار كاس العالم".


ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن لاعبي منتخب مصر رجالة ولأول مرة نرى النسخة الأفضل لمنتخب مصر في مشاركات كاس العالم.
 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسؤوليتي المونديال

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