الغندور: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيشارك أمام أستراليا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر أكد أن إصابة قائد المنتخب محمد صلاح بسيطة، ولن تمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام أستراليا.

منتخب مصر

وأشار الغندور إلى أن صلاح سيكون جاهزًا لخوض مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، بعدما جاءت نتائج الفحوصات الطبية مطمئنة، لينهي بذلك حالة القلق التي انتابت الجماهير عقب استبداله في مواجهة إيران.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي الهلال السعودي وضع النجم المصري محمد صلاح على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، متقدمًا على البرازيلي رافينيا.

وبحسب التقرير، فإن الهلال يركز حاليًا على حسم صفقة صلاح، بينما تراجع رافينيا إلى المرتبة الثانية في قائمة اهتمامات النادي، رغم استمرار وجوده ضمن الخيارات المطروحة