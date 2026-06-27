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هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

أكد هاني سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في منتخب مصر خلال دور المجموعات، مشيرًا إلى أن محمد هاني يأتي في المرتبة الثانية من وجهة نظره.

وقال هاني سعيد خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في منتخب مصر خلال دور المجموعات، ولو في واحد تاني أختاره هيكون محمد هاني."

وتحدث هاني سعيد عن الجدل الذي أثير بشأن استبدال محمد صلاح في مباراة إيران، قائلًا: "أنا سمعت كلام وحديث حسام حسن بأن محمد صلاح هو من طلب التبديل، وبذلك الموضوع منتهي."

وأضاف أن الجهاز الفني تعامل بشكل جيد مع ملف اللاعبين المهددين بالإيقاف قبل المباراة، موضحًا: "قبل اللقاء كان هناك لاعبان مهددان بالغياب وهما مروان عطية ومهند لاشين، والجهاز الفني رأى أن الأفضل إراحة أحدهما ومنح الفرصة للاعب آخر."

وأبدى هاني سعيد اقتناعه بمعظم قرارات الجهاز الفني خلال اللقاء، لكنه تحفظ على مشاركة محمد عبدالمنعم، قائلًا: "بالنسبة لي التدخلات التي أجراها الجهاز الفني على التشكيلة في لقاء إيران كانت مقنعة باستثناء الدفع بمحمد عبدالمنعم، وقلت من قبل إن عبدالمنعم هو رقم واحد في مركز قلب الدفاع، ولكن بشرط أن يكون جاهزًا، وهذا غير متوفر حاليًا."

وتطرق هاني سعيد إلى مباريات دور الـ32، مؤكدًا أن منتخب الرأس الأخضر قدم بطولة مميزة، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام الأرجنتين، وقال: "الرأس الأخضر فريق جيد وحقق نتائج رائعة، لكن أرى أن فرصه صعبة جدًا في تحقيق المفاجأة أمام الأرجنتين، وما حققه حتى الآن يُعد إنجازًا."

كما حذر من قوة منتخب أستراليا، مضيفًا: "أستراليا فريق قوي وليس بالفريق الضعيف، وأعتقد أنها لن تكون أسوأ من نيوزيلندا التي تُعد أضعف فرق البطولة، وفي مباراة نيوزيلندا لم نقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول، وكان من الممكن أن تحدث نتيجة سلبية إذا استمر المنتخب بنفس المستوى."

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالكشف عن موقف بيراميدز من رحيل مصطفى زيكو نجم المنتخب حال تلقيه عروض، قائلًا: "حتى الآن لم نتلق أي عروض للاعب، وإذا وصلت عروض فستكون بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في البطولة، وإذا كان العرض يليق باسم النادي واللاعب فسيكون بيراميدز منفتحًا على بيعه."

هاني سعيد مصطفى شوبير منتخب مصر

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