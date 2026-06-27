مهمة وطنية قومية .. أحمد موسى : دعم منتخب مصر الآن فرض عين

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ياسر إبراهيم عمل إنقاذ المباراة وهو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع كانت هتسجل إيران جووول ولكن اللي أنقذها في الـ 6 ياردة ياسر إبراهيم بعدما قفل الكورة والجول ويستحق مكافأة على الكرة دي بس لأنه حولنا من مركز تالت لمركز تاني".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مينفعش حد يتكلم عن منتخب مصر لأنهم في مهمة وطنية قومية، ولو مش عاوز تدعم بلاش نفسنة دلوقتي واركن على جمب، لأن دعم المنتخب فرض عين لأنه بيمثل بلدنا ويرفع اسمها".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" اللي بيقول أن كأس العالم فيه منتخبات ضعيفة يبقى مش بيفهم في كرة القدم وكل المنتخبات قوية ".