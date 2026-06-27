زيكو وصابر اختراع حسام حسن.. أحمد موسى: منتخب مصر أصبح هجوميا

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة أمام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منتخب مصر أصبح هجومي وليس دفاعي يعني زمان كنت تلاقي 9 لاعبين ولاعب واحد فقط قدام".

وتابع ::" الكابتن حسام حسن عامل خطة هجومية دفاعية، ورسالتي ليه عملت إنجاز كبير وشغل عالي وكمل يوم 3 يوليو المقبل قدام أستراليا وعاوزين نفرح".

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن مصطفى زيكو ومحمود صابر اختراع حسام حسن، مين كان يعرفهم بينزلهم في مباريات كأس العالم وبيسجلوا أهداف، معلقًا: حمزة عبد الكريم كان هيسجل هدف بدماغه كان محتاج حد يرفعله كرة، وهيعمل كده في برشلونة والمباراة الجاية قدامه.

وواصل: محمد هاني ظهير أيمن عالمي متقدم، وياسر إبراهيم عمل إنقاذ المباراة وهو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع كانت هتسجل إيران جووول ولكن اللي أنقذها في الـ 6 ياردة ياسر إبراهيم بعدما قفل الكورة والجول ويستحق مكافأة على الكرة دي بس لأنه حولنا من مركز تالت لمركز تاني.

وأكمل: مينفعش حد يتكلم عن منتخب مصر لأنهم في مهمة وطنية، ومش لو عاوز تدعم بلاش نفسنة دلوقتي واركن على جمب، لأن دعم المنتخب فرض عين لأنه بيمثل بلدنا ويرفع اسمها.

