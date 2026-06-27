أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام حسن له كل التحية وهو مدرب وطني محترم ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس كانت بتشتم حسام حسن إنه خد فلان ومخدتش فلان ولا تقللوا من إنجاز منتخب مصر واللي عايز يقلل من الإنجاز يركن على جمب""، مضيفا:" مصطفى شوبير كان أسد في مباراة إيران وشال كور كتيرة وتصدى لضربة جزاء ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الـ 110 مليون مصري في مصر وكل المصريين حول العالم احتفلوا بتاهل منتخب مصر التاريخي "، مضيفا:" منتخب إيران قوي ومجموعتنا مش سهلة ومفيش مجموعة سهلة في كأس العالم ده إيطاليا مرحتش كأس العالم ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" منتخب مصر أصبح له هيبة والعالم كله عامل حساب محمد صلاح وإصابته خفيفة ويقدر يرجع ويلعب معانا في دور الـ32 ".

