أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة أمام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة منتخب مصر وإيران وأنا اتصلت بمسئولين من بعثة المنتخب وأكدوا أنه لا يوجد أي احتفالات أو إشارات لدعم المثلية في مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة اسمها انسحاب من المونديال".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مفيش حاجة اتعملت أو علم اترفع في أرضية المعلب خاصة بدعم المثلية".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" البعض كان يريد الضغط على منتخب مصر والجهاز الفني وإحنا شفنا الماتش إمبارح واللي قلته هو اللي حصل في المباراة".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حسام حسن ومنتخب مصر عمل إنجاز ولأول مرة نتخطى دور المجموعات بدون هزيمة".

