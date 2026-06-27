أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يحصل من قبل أن مر علينا دور المجموعات بدون هزيمة وتسجيل 5 هداف وعندنا 5 نقاط، وده إنجاز ومنتخبنا مش عادي، في نسخة 2018 اتغلبنا 3 مباريات والحصيلة صفر نقاط وسجلنا هدفين فقط ونسخة 1990 هدف يتيم فقط".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن حسام حسن مدرب وطني محترم، وكانوا بيهاجموه ويقولوا خد فلان وما أخدش فلان، الله على شوبير وتصدياته في مباراة إيران، ومحمد صلاح بطل العالم كله يعمل حسابه، وكان في ضغط على منتخب مصر بعد إصابة عبد المنعم في أول المباراة والاضطرار إلى تبديله إلى جانب نعاني من إصابة فتوح.

واختتم أن منتخب إيران مش سهل ومن أقوى المنتخبات في آسيا وترتيبه 21 على مستوى العالم ويغلب معظم منتخبات قارات، ولم يكن أمامه سوى الفوز، ومفيش في كأس العالم مجموعة بسيطة دول 48 منتخب من 200 دولة، ده إيطاليا مراحتش، وإياكم تقللوا من إنجازات منتخب بلدنا واللي عاوز يقلل من الإنجاز يروح بعيد عننا.

