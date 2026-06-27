خالد الغندور يتساءل عن غياب هيثم حسن وإبراهيم عادل عن مباريات منتخب مصر

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلات بشأن غياب الثنائي هيثم حسن وإبراهيم عادل عن المشاركة مع منتخب مصر خلال مباريات بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجرد سؤال.. هو هيثم حسن المحترف في إسبانيا مش بيلعب ليه ولا حتى بينزل في الـ5 تغييرات في 3 مباريات؟ وأين إبراهيم عادل بعد أول مباراة؟".

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وجاءت تساؤلات الغندور في ظل عدم مشاركة هيثم حسن في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب حتى الآن، إلى جانب غياب إبراهيم عادل عن الظهور مجددًا بعد مشاركته في المباراة الأولى، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير حول أسباب استبعادهما من حسابات الجهاز الفني.