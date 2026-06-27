الغندور يشيد بياسر إبراهيم: أنقذ منتخب مصر من هدف محقق في الدقيقة 96

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة شكر إلى مدافع منتخب مصر ياسر إبراهيم، بعد تدخله الحاسم في الدقائق الأخيرة من مواجهة إيران بكأس العالم.

منتخب مصر

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": “عايز أشكر ياسر إبراهيم على رجولته في الملعب، وعلى منعه لهدف أكيد لإيران في الدقيقة 96، كانت كفيلة تودينا لفرنسا.”

وأشاد الغندور بالدور الكبير الذي لعبه مدافع منتخب مصر في الحفاظ على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن تدخله كان أحد أبرز لقطات اللقاء.

كشف ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول، أنه لا يوجد فارق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي في صفوف الفراعنة، لأن الجميع لديه هدف واحد في كأس العالم، وهو الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف أنه يتمنى عودة حمدي فتحي سريعًا من الإصابة وكذلك حسام عبدالمجيد ، معربا عن ثقته أن أي لاعب يشارك سيقدم أفضل ما لديه لاسعاد الجماهير.

وواصل ياسر إبراهيم، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، يختار الطريقة الأنسب في كل مباراة حسب إمكانيات المنافس، مؤكدا علي أن الجميع يقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز في أي مباراة.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.