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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم: لا فارق بين أساسي واحتياطي.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في بطولة كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشف ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول، أنه لا يوجد فارق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي في صفوف الفراعنة، لأن الجميع لديه هدف واحد في كأس العالم، وهو الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف  أنه يتمنى عودة حمدي فتحي سريعًا من الإصابة وكذلك حسام عبدالمجيد ، معربا عن ثقته أن أي لاعب يشارك سيقدم أفضل ما لديه لاسعاد الجماهير.


وواصل ياسر إبراهيم أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، يختار الطريقة الأنسب في كل مباراة حسب إمكانيات المنافس، مؤكدا علي أن الجميع يقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز في أي مباراة.


يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة

ياسر إبراهيم منتخب مصر الفراعنة صفوف الفراعنة كأس العالم

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