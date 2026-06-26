قبل مواجهتهما غدا .. تاريخ مواجهات منتخب مصر وايران

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في البطولة على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، ليعزز آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.

تاريخ مباريات مصر وايران

و التقى المنتخبان في مناسبتين وديتين فقط وكانت المواجهة الأولى في 16 يوليو 1975، وانتهت بفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1 حيث سجل هدف المنتخب المصري اللاعب شاكر عبد الفتاح.

أما المواجهة الثانية أقيمت في 7 يونيو 2000، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدف منتخب مصر حسام حسن، المدير الفني الحالي لـ"الفراعنة". وبعد انتهاء الوقت الأصلي، حسم المنتخب المصري المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.