محمود صابر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونسعى لإسعاد الجماهير المصرية

أعرب محمود صابر، لاعب منتخب مصر، عن فخره بالتواجد ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، موجهًا الشكر إلى المدير الفني حسام حسن على ثقته ومنحه فرصة تمثيل المنتخب في المحفل العالمي.

وأكد صابر أن حسام حسن يحرص على تجهيز جميع اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والذهنية، لضمان جاهزية كل عناصر الفريق للمشاركة في أي وقت، بما يخدم مصلحة المنتخب خلال مشواره في البطولة.



وتحدث لاعب منتخب مصر عن المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، مشددًا على أن هدف الفراعنة هو تحقيق الفوز فقط، من أجل إنهاء الدور الأول بأفضل صورة ممكنة.

واختتم صابر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب لديهم إصرار كبير على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل إسعاد الجماهير المصرية ومواصلة المشوار في كأس العالم 2026.