الفوز يضمن الصدارة.. منتخب مصر في مهمة لترويض "الفهود" الإيرانية في المونديال

يأمل منتخب مصر في متابعة تألقه في ظهوره الرابع في كأس العالم عندما يواجه نظيره الإيراني في السادسة صباح يوم غد (السبت) على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في ختام منافسات المجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت في 11 يونيو الجاري وتتواصل حتى 19 يوليو المقبل في ضيافة الثلاثي المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

المواجهة التي يُديرها الحكم البولندي سيمون مارشينياك تمثل أهمية قصوى لكلاً الطرفين اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب هذه المجموعة ’ حيث جمع منتخب مصر المصنف رقم 26 عالمياً برصيد 1583.37 نقطة، جمع 4 نقاط من تعادل مع بلجيكا (1 – 1) في الجولة الأولى وفوز على نيوزيلندا (3 – 1) في الجولة الثانية والمنتخب الإيراني صاحب المركز الـ 21 عالمياً برصيد 1611.18 نقطة ’ حصل على نقطتين من تعادلين مع نيوزيلندا (2 – 2) ثم بلجيكا بدون أهداف.

تأهل منتخب مصر لكأس العالم

كلا المنتخبين حجز مقعده في النهائيات بكل جدارة واستحقاق ’ حيث تربع الفراعنة" في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية التي ضمت إلى جوارهم منتخبات بوركينافاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، بعد أن حصدوا 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وبدون أي خسارة وسجل 20 هدفاً مقابل هدفين في شباكه وتصدر قائدهم محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

تأهل إيران لكأس العالم

أما منتخب "الفهود" فقد حجز مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بجدارة كالعادة، حيث تصدر المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية التي ضمت إلى جواره الثلاثي أوزبكستان وتركمانستان وهونج كونج ’ بعد أن حصد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وسجل نظيف من أي خسارة، وسجل 16 هدفاً مقابل 4 في شباكه ثم واصل مسيرة النجاح في المرحلة النهائية وتربع في صدارة المجموعة الأولى التي جمعته مع منتخبات أوزبكستان والإمارات وقطر وقرغيزستان وكوريا الشمالية، وبعد أن حصله على 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة وسجل 19 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف وتصدر مهدي طارمي قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف يليه بفارق هدفين سردار أزمون ثم محمد صالح محبي برصيد 5 أهداف.

تاريخياً تأهل "الفراعنة" لكأس العالم في النسخة الثانية في إيطاليا 1934 ثم سجلوا حضورهم في نسختي 1990 في إيطاليا مجدداً و2018 في روسيا وخاضوا طوال مشوارهم بين الكبار 9 مباريات حتى ما قبل لقاء صباح الغد، وحققوا خلالها فوز واحد وتعادلوا في 3 وخسروا 5 مرات وسجلوا 9 أهداف مقابل 14 هدفاً تلقتها شباكهم ويتصدر "الأيقونة" محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف بواقع هدفين في روسيا والسعودية في مونديال 2018 وهدف أمام نيوزيلندا في هذه النسخة.

من جانبه سجل منتخب إيران أول حضور له في "العُرس" الكروي الأكبر في نسخة 1978 بالأرجنتين ثم شارك في بطولات 1998 و2006 و 2014 و2018 و2022 وخاض 20 مباراة من ضمنها لقائي نيوزيلندا وبلجيكا خلال النسخة الحالية، وحقق 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و11 خسارة ويتصدر مهاجمه الحالي مهدي طارمي قائمة هدافيه في النهائيات برصيد هدفين زار بهما شباك المنتخب الإنجليزي في النسخة السابقة وبنفس الرصيد يتساوى معه الظهير الأيسر رامين رضائيان الذي استهل أهدافه أمام ويلز في النسخة القطرية ثم افتتح أهداف منتخب الجمهورية الإسلامية أمام نيوزيلندا في هذه النسخة.

حسام حسن (59 سنة) تولى قيادة منتخب مصر في 6 فبراير 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا وخاض معه الفريق 32 مباراة تفوق في 19 وتعادل في 8 وخسر 5 وسجل 51 هدفاً وتلقت شباك الفريق 25 هدفاً، واستعاد معه أصحاب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية الكثير من هيبتهم وحققوا نتائج ممتازة في تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم ولم يعرفوا طعم الخسارة ثم تأهلوا للمربع الذهبي في كأس أمم أفريقيا بالمغرب بداية هذه السنة قبل الخسارة أمام السنغال (0 – 1)، قبل أن يثبت أحقيته الكاملة في قيادة "الفراعنة" من مقعد المدير الفني كنا قادهم كمهاجم من العيار الثقيل لأكثر من عقدين (1985 – 2006).

من ناحيته تولى أمير قالينوي (62 سنة) تدريب منتخب "الفهود" منذ 12 مارس 2023 ولعب الفريق معه 45 مباراة فاز في 31 وتعادل في 8 وخسر 6 مرات وسجل 103 هدفاً واستقبلت شباكه 38 هدفاً وبدأ مشواره بالفوز بكأس وسط أسيا في يونيو 2023 على حساب أوزبكستان، ثم حجز مقعده في نهائيات كأس العالم دون عناء بعد أن بلغ المربع الذهبي في كأس أسيا 2024 في قطر لكنه خسر أمام "العنابي" بهدفين مقابل ثلاثة.

مواجهة صباح السبت ستكون الأولى رسمياً بين العملاقين بعد أن سبق لهما اللعب وجهاً لوجه للمرة الأولى عام 1975 وتفوق "نمور أسيا" (2 – 1)، ثم جاء الرد المصري بعدها بـ 24 عاماً عندما حسم المواجهة الثانية بينهما بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) وجاء الهدف بتوقيع حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

منتخب مصر يحتاج الفوز في هذا اللقاء ليحافظ على الصدارة ويتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخه وفي حال التعادل يتأهل متصدراً أيضاً شريطة فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدف، كما يتأهل وصيفاً إذا تعادل مع إيران وفازت بلجيكا على نيوزيلندا بنتيجة كبيرة ويدخل حسابات التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إذا خسر وفازت بلجيكا على نيوزيلندا بأي نتيجة، في المقابل لا بديل أمام زملاء القائد إحسان حاج صافي عن الفوز للتأهل في المركز الأول أو الثاني أو التعادل وانتظار الهدية القادمة من ملعب بي سي يليس في فانكوفر.