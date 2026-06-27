بسبب يوم الفخر.. موقف محرج للاعب منتخب مصر

تعرض محمود صابر، لاعب منتخب مصر، لموقف محرج بعد مباراة إيران، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبعد مباراة مصر و ايران سألت صحفية أمريكية محمود صابر عن رأيه في مباراة "يوم الفخر و الألوان "، لكن المترجم اخطأ نقل له السؤال بمعنى: "ما شعورك بالفخر اليوم بعد تسجيلك ؟"

موقف محرج للاعب منتخب مصر

ورد صابر بعفوية: "أيوة طبعًا، ده أحسن حاجة حصلت “، ولكن بعد تدخل الحاضرين وتوضيح المعنى الحقيقي للسؤال، تدارك الموقف بسرعة وبدت عليه علامات الصدمة قائلاً: “ لا لا ماليش دعوة.. مابتكلمش في الحاجة دي”.