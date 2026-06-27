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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب يوم الفخر.. موقف محرج للاعب منتخب مصر

محمود صابر
محمود صابر
قسم الرياضة

تعرض محمود صابر، لاعب منتخب مصر، لموقف محرج بعد مباراة إيران، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبعد مباراة مصر و ايران سألت صحفية أمريكية محمود صابر عن رأيه في مباراة "يوم الفخر و الألوان "، لكن المترجم اخطأ نقل له السؤال بمعنى: "ما شعورك بالفخر اليوم بعد تسجيلك ؟"

موقف محرج للاعب منتخب مصر

ورد صابر بعفوية: "أيوة طبعًا، ده أحسن حاجة حصلت “، ولكن بعد تدخل الحاضرين وتوضيح المعنى الحقيقي للسؤال، تدارك الموقف بسرعة وبدت عليه علامات الصدمة قائلاً: “ لا لا ماليش دعوة.. مابتكلمش في الحاجة دي”.

منتخب مصر محمود صابر إيران

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