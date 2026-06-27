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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن : فارق الأهداف حرمنا من الصدارة .. ومنتخب مصر يمتلك أسوداً لا يخشون أي منافس

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي

هنأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الجماهير المصرية، بتأهل الفراعنة لدور ال32 بكأس العالم، وذلك عقب التعادل الثمين أمام المنتخب الإيراني بهدف لمثله صباح اليوم السبت.

وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إيران، أنه يبارك كذلك للجماهير العربية، التأهل المصري للدور المقبل في المونديال، خاصة بعد الدعم الكبير للمنتخب من المصريين والعرب في أمريكا.

وأشار العميد إلى أن فارق الأهداف، حرم المنتخب الوطني من صدارة المجموعة السابعة لمصلحة بلجيكا، مشدداً على رضاه عن الأداء وروح اللاعبين، رغم الظروف الصعبة خلال مواجهة إيران.

وعن إصابة محمد صلاح، فقد أوضح العميد أن قائد المنتخب، طلب التغيير بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن إصابة فتوح أثرت على الأداء، حيث كان المنتخب يسير بشكل جيد في المباراة قبل هاتين الإصابتين.

وتابع العميد:  لا أخشى النقص العددي أمام أستراليا في المباراة المقبلة، فنحن نمتلك لاعبين كالأسود، وأتمنى شفاء حمدي فتحي ولحاقه بالمباراة، لتعويض بعض النقص بسبب الإصابات المتتالية.

وشدد حسام حسن على أنه لا يليق بمدرب منتخب مصر أن يقلق بسبب النقص العددي، موضحاً أنه مر بهذه المواقف كثيراً.

واختتم حسام حسن تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير المصرية قائلاً:  تفاءلوا ولا تقلقوا

وتمكن منتخبنا الوطني من احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة بالمونديال، برصيد 5 نقاط، من تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، ثم الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف، وأخيراً التعادل بهدف لمثله أمام إيران، ليتأهل لمواجهة الكانجارو الأسترالي في دور ال32 بكأس العالم الجمعة المقبل.

حسام حسن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الفراعنة كأس العالم المونديال

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