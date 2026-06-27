هيثم حسن يثير الجدل بحذف جميع صوره من إنستجرام

أثار اللاعب هيثم حسن حالة من الجدل بين الجماهير، بعدما حذف جميع صوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، سواء التي ظهر خلالها بقميص منتخب مصر أو مع الأندية التي لعب لها.

هيثم حسن

ولم يكشف اللاعب حتى الآن عن سبب هذه الخطوة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي يوضح ما إذا كان الأمر مرتبطًا بقرار شخصي أو استعدادًا للإعلان عن خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، أن هيثم حسن يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وسرعات كبيرة يمكن أن تضيف حلولا هجومية مهمة للفريق.

وأضاف بلال عبر برنامج هنا المونديال على قناة النهار، أن الأفضل لمحمد صلاح هو المشاركة في مركز المهاجم، بما يساهم في توفير طاقته واستغلال قدراته الهجومية بصورة أكبر، خاصة في المباريات القوية التي تحتاج إلى تركيز أكبر داخل الثلث الأخير من الملعب.

وأشار إلى أن وجود صلاح في هذا المركز قد يمنح المنتخب فعالية هجومية أكبر، مع الاستفادة من تحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الفارق أمام المنافسين.