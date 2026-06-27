منتخب البرتغال يتطلع لحسم الصدارة أمام كولومبيا

يسعى منتخب البرتغال إلى إنهاء دور المجموعات في كأس العالم FIFA 2026™ بشكل إيجابي السبت، مع اقتراب المرحلة من نهايتها واحتدام المنافسة على المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

تدخل البرتغال مواجهتها ضمن المجموعة الحادية عشرة ضد كولومبيا صاحبة الصدارة، مدركة أن الفوز وحده سيمنحها صدارة الترتيب على حساب المنتخب الأميركي الجنوبي.

ودخلت البرتغال البطولة ضمن المرشحين لإحراز اللقب، لكنها تعثرت في مباراتها الأولى بتعادل باهت أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1.

غير أنها استعادت بريقها في المباراة الثانية، باكتساح أوزبكستان 5-0، مع تسجيل قائدها كريستيانو رونالدو (41 عاماً) هدفين.

وقد يمنح الفوز يوم السبت صاحب الصدارة مواجهة أسهل نسبيا في دور الـ32، إذ سيلاقي فريقا يحتل المركز الثالث.

مباراة كولومبيا والبرتغال تُبث مباشرة فجر الأحد عند الساعة 02:30 صباحاً عبر قناة beIN SPORTS MAX 3.