28 منتخبا يحجزون مقاعدهم في دور الـ32.. و7 منتخبات تتصارع على البطاقات الأخيرة

إسدال الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعدما نجح 28 منتخبا في حجز مقاعدهم رسميا في دور الـ32، بينما يتواصل الصراع على البطاقات الأربع الأخيرة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وهو ما أضفى مزيدا من الإثارة والندية على منافسات الدور الأول، التي شهدت العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة.

28 منتخبا يضمنون التأهل

قبل ختام منافسات المجموعات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة حسم 28 منتخبا تأهلهم إلى دور الـ32.

وضمت قائمة المتأهلين منتخبات: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، كوت ديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الرأس الأخضر، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، غانا، السويد، الإكوادور، البوسنة والهرسك، باراجواي والسنغال.

كما حسم منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة، بينما ضمن منتخبا كولومبيا والبرتغال التأهل عن المجموعة الحادية عشرة، في حين تأهل كل من إنجلترا وغانا عن المجموعة الثانية عشرة.

7 منتخبات تتنافس على 4 بطاقات

ولا تزال سبعة منتخبات تملك آمال التأهل إلى دور الـ32 سواء عبر احتلال المركز الثاني في مجموعاتها أو التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وتضم قائمة المنتخبات المتنافسة: النمسا، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كرواتيا، إيران وكوريا الجنوبية.

في المجموعة العاشرة، ينحصر الصراع على بطاقة الوصافة بين منتخبي الجزائر والنمسا، اللذين يمتلك كل منهما ثلاث نقاط.

ويمنح التعادل الأفضلية للمنتخب النمساوي في احتلال المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يعزز فرص المنتخب الجزائري في التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بوصوله إلى النقطة الرابعة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تبدو حظوظ الكونغو الديمقراطية قائمة بقوة، حيث يكفيها الفوز على أوزبكستان بأي نتيجة لضمان التأهل إلى دور الـ32 على أقل تقدير ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

أما منتخب أوزبكستان، فيحتاج إلى تحقيق فوز كبير بفارق لا يقل عن ستة أهداف من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وتشهد المجموعة الثانية عشرة مواجهة حاسمة تجمع كرواتيا بغانا إذ يضمن التعادل تأهل المنتخب الكرواتي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

أما في حال فوز كرواتيا، فقد تتأهل مباشرة إلى الدور المقبل بينما يضمن المنتخب الغاني العبور ضمن أفضل الثوالث حال عدم خسارته.

ويترقب منتخبا إيران وكوريا الجنوبية نتائج المجموعات المتبقية لتحديد مصيرهما.

فإيران قد تودع البطولة في حال وصول الجزائر والكونغو الديمقراطية وثالث المجموعة الثانية عشرة إلى النقطة الرابعة، وهو سيناريو يتحقق حال تعادل الجزائر مع النمسا وفوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان، وعدم خسارة كرواتيا أمام غانا.

في المقابل، لا تزال كوريا الجنوبية تتمسك بآمالها في التأهل لكنها تحتاج إلى تعثر منتخبين من بين الجزائر والكونغو الديمقراطية وثالث المجموعة الثانية عشرة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف (-1).