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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهدية المصرية وإنجاز الرأس الأخضر.. أبرز مفاجآت كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

شهدت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 العديد من المفاجآت المدوية التي قلبت التوقعات رأسا على عقب بعدما نجحت منتخبات مغمورة في خطف الأضواء وتحقيق إنجازات تاريخية في الوقت الذي ودعت فيه منتخبات عريقة البطولة مبكرا لتؤكد النسخة الحالية من المونديال أن التاريخ والأسماء الكبيرة لم تعد كافية لضمان التأهل في عالم كرة القدم الحديثة.

وأكدت النسخة الحالية أن توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا لم يقلل من الإثارة، بل زاد من حجم المفاجآت والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

الرأس الأخضر يحقق إنجازا تاريخيا

كان منتخب الرأس الأخضر صاحب واحدة من أبرز قصص النجاح في البطولة بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ32 خلال مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم.

واكتفى المنتخب الأفريقي بثلاثة تعادلات أمام إسبانيا وأوروجواي والسعودية ليجمع ثلاث نقاط ثمينة منحته وصافة المجموعة الثامنة، ويحقق إنجازًا غير مسبوق في ظهوره المونديالي الأول.

السعودية تدفع ثمن إهدار الفرص

في المقابل، دفع المنتخب السعودي ثمن إهداره العديد من الفرص خلال دور المجموعات، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة.

وتزامن التعادل مع فوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون مقابل ليودع "الأخضر" البطولة برصيد نقطتين فقط، مسجلًا خروجه السادس من دور المجموعات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليبقى إنجاز مونديال 1994 الاستثناء الأبرز في مسيرته العالمية.

صدمة كبرى.. أوروجواي خارج المونديال

وشهدت المجموعة الثامنة واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما ودع منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم من الدور الأول دون تحقيق أي انتصار.

واكتفى المنتخب اللاتيني بالتعادل أمام السعودية والرأس الأخضر قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا رغم امتلاكه كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، على رأسهم فيديريكو فالفيردي ورودريجو بنتانكور ومانويل أوجارتي وداروين نونيز.

أوروجواي وإسبانيا 

 

مصر تمنح السنغال بطاقة العبور

وفي المجموعة السابعة، لعب المنتخب المصري دورا غير مباشر في تحديد هوية المتأهلين بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 على إيران في الجولة الأخيرة.

ولم يضمن التعادل تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في المركز الثاني فحسب بل أسهم أيضا في تأهل منتخب السنغال ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما حرم إيران من تحسين موقفها في جدول الترتيب.

واستفاد "أسود التيرانجا" من هذه النتيجة، ليحجزوا مقعدهم في الدور المقبل بفارق الأهداف مواصلين مشوارهم في البطولة بفضل ما يمكن وصفه بـ"الهدية المصرية".

مونديال لا يعترف بالتاريخ

وبين الإنجاز التاريخي للرأس الأخضر والخروج الصادم لأوروجواي وتأهل السنغال بفضل التعادل المصري، تثبت النسخة الحالية من كأس العالم أنها بطولة لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، بل تكافئ المنتخبات القادرة على استغلال الفرص وحسم اللحظات الفاصلة.

ولهذا، تستحق بطولة كأس العالم 2026 عن جدارة لقب "مونديال المفاجآت".

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