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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تواجه أستراليا.. المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

اقتربت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 من إسدال الستار، بعدما بدأت تتضح بشكل كبير ملامح المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتمكن 28 منتخبًا حتى الآن من حجز مقاعدهم في المرحلة الإقصائية، بينما ودّع 13 منتخبًا المنافسات رسميًا بعد انتهاء مشوارهم في دور المجموعات.

طريقة التأهل وحسابات الصعود

وجاء تأهل المنتخبات إلى دور الـ32 بعدما احتل بعضها صدارة أو وصافة مجموعاتها، فيما استفادت منتخبات أخرى من النظام الجديد للبطولة الذي يمنح أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث فرصة مواصلة المشوار في المونديال.

وشهد يوما الجمعة والسبت انضمام عدد من المنتخبات الجديدة إلى قائمة المتأهلين، أبرزها منتخب إسبانيا ومنتخب كاب فيردي، الذي حقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

مصر تواصل الحلم المونديالي وتواجه أستراليا

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 بعد تعادله مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحسم الفراعنة بطاقة العبور ويواصلوا مشوارهم التاريخي في البطولة.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

كما حجزت منتخبات البرتغال وباراجواي مقاعدها في الأدوار الإقصائية، لتنضم إلى قائمة المنتخبات التي ضمنت استمرار مشوارها في البطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، جنوب إفريقيا، البوسنة والهرسك، ساحل العاج، اليابان، الإكوادور، هولندا، أستراليا، السويد، مصر، الرأس الأخضر، غانا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، باراجواي، بلجيكا، السنغال.

المنتخبات التي ودعت كأس العالم 2026

هايتي، بنما، كوراساو، تركيا، تونس، الأردن، التشيك، قطر، السعودية، العراق، اسكتلندا، أوروجواي، نيوزيلندا.

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