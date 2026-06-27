ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة تاريخية تكشف الأفضل

لا يزال الصراع التاريخي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاضرا بقوة في عالم كرة القدم حتى بعد اقترابهما من عامهما الأربعين حيث تتجدد المقارنات بين النجمين مع كل رقم جديد يحققه كل منهما، في سباق استثنائي بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

مقارنة خاصة في سن الـ39

ورغم أن كريستيانو رونالدو يكبر ليونيل ميسي بأكثر من عامين فإن مقارنة أرقام الثنائي عند بلوغ سن الـ39 تكشف الكثير من التفاصيل المثيرة حول الأداء والاستمرارية والتأثير داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "Planet Football" فإن الأرقام تعكس تفوق ميسي في صناعة اللعب والمساهمة الشاملة، بينما يواصل رونالدو تأكيد مكانته كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

ميسي في سن الـ39.. تأثير شامل داخل الملعب

احتفل ليونيل ميسي مؤخرا بعيد ميلاده التاسع والثلاثين بعدما قدم مسيرة استثنائية جعلته أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ كرة القدم.

وجاءت أرقام النجم الأرجنتيني قبل بلوغه سن الـ39 كالتالي:

خاض 1158 مباراة.

لعب 95195 دقيقة.

سجل 916 هدفا.

قدم 414 تمريرة حاسمة.

ساهم في 1330 هدفا.

114 هدفا من ركلات الجزاء.

61 "هاتريك".

71 هدفا من الركلات الحرة المباشرة.

أما على مستوى المعدلات، فقد سجل ميسي هدفا كل 103.9 دقيقة، وساهمة تهديفية كل 71.5 دقيقة، ليؤكد قدرته الفريدة على صناعة الفارق سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

رونالدو في سن الـ39.. ماكينة أهداف لا تتوقف

في المقابل، يواصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بأرقامه التهديفية المذهلة، محافظًا على مستواه التنافسي رغم تقدمه في العمر.

وجاءت أرقامه قبل بلوغ سن الـ39 على النحو التالي:

خاض 1204 مباريات.

لعب 98020 دقيقة.

سجل 873 هدفا.

قدم 249 تمريرة حاسمة.

ساهم في 1122 هدفا.

161 هدفا من ركلات الجزاء.

63 "هاتريك".

61 هدفا من الركلات الحرة.

وسجل رونالدو هدفا كل 112.3 دقيقة، بينما ساهم تهديفيا كل 87.4 دقيقة، ليؤكد استمراريته المذهلة وقدرته الكبيرة على الحسم أمام المرمى.

من الأفضل في نفس العمر؟

تكشف الأرقام عن اختلاف واضح في أسلوب اللعب بين النجمين فميسي يتفوق في صناعة الفرص والمساهمة الشاملة داخل الفريق بينما يمتلك رونالدو أفضلية في عدد المباريات والأهداف المسجلة من ركلات الجزاء.

كما تشير الإحصائيات إلى أن ميسي يتفوق على رونالدو في نفس المرحلة العمرية بفارق 43 هدفا و165 تمريرة حاسمة وهو ما يعكس تأثيرا أكبر للنجم الأرجنتيني في بناء الهجمات وصناعة اللعب، وليس فقط إنهاء الفرص.

صراع لا ينتهي

ورغم استمرار الجدل حول هوية الأفضل، فإن الأرقام تؤكد أن ميسي ورونالدو قدما مسيرة استثنائية يصعب تكرارها، ليبقى الثنائي علامة فارقة في تاريخ كرة القدم العالمية.