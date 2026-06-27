موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي بطولة Women's Series 3x3 بفرنسا

يستعد منتخب مصر للسيدات 3×3 لكرة السلة، لمواجهة فريق Ottawa الكندي، في ربع نهائي منافسات بطولة FIBA 3x3 Women's Series - Poitiers Stop 2026 المقامة في فرنسا خلال الفترة الحالية.

وقدم منتخب مصر مستوى مميز في البطولة، بعد أن خاض أربعة مواجهات أمام بولندا وأمستردام وبنين بالإضافة إلى أذربيجان، ليحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الاتحاد الدولي 3×3 على يوتيوب.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من ثريا محمد، هالة شعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي ويقود المنتخب أحمد جمعة المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات 3×3.