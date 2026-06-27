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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالتوقيتات.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في دور الـ 32 و16 حال الصعود

مصر
مصر
قسم الخدمات

​تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى دور الـ 32 من البطولة، وذلك بعد نجاحه في حسم بطاقة الصعود كوصيف للمجموعة عقب تعادله المثيرة في الجولة الأخيرة أمام نظيره الإيراني. 

وبهذا التأهل، يضرب "الفراعنة" موعداً مرتقباً في الأدوار الإقصائية لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.

منتخبي مصر

​صدام مرتقب أمام أستراليا في دور الـ 32

ووفقاً لجدول منافسات الدور المقبل، يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة نارية وقوية أمام منتخب أستراليا، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى تحقيق الفوز ولا بديل عنه لضمان استمرار المغامرة في البطولة.

موعد المباراة: تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

توقيت انطلاق صافرة اللقاء: في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

​طريق الفراعنة في حال العبور: مواجهة محتملة مع الأرجنتين أو كاب فيردي

و​رسمت القرعة مسار المنتخب الوطني في الأدوار التالية؛ ففي حال تمكن الفراعنة من تخطي العقبة الأسترالية بنجاح، سينتقل الفريق مباشرة إلى الدور التالي لمواجهة العيار الثقيل.

منتخب مصر

​وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة (الأرجنتين ضد كاب فيردي)، وهي المواجهة التي تم تحديد موعدها مبكراً لتكون على النحو التالي:

التاريخ: يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو (7/7).

التوقيت: في تمام الساعة 7:00 مساءً.

و​تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهات الحاسمة بشغف كبير، آملين أن يواصل المنتخب تقديم أدائه القوي والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات البطولة.

الإعلام الإيراني يشيد بتصريحات حسام حسن 

وكانت أشادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بالمدير الفني للمنتخب المصري، الكابتن حسام حسن، بعد تصريحاته التي دعت إلى تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المنتخبات المشاركة، معتبرة أن موقفه جاء دعمًا للمنتخب الإيراني في ظل القيود التنظيمية التي واجهها داخل الولايات المتحدة، البلد المضيف لمباريات المجموعة.

منتخب مصر

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، وردًا على سؤال من قناة "الجزيرة" بشأن رسالته إلى المنتخب الإيراني، أكد حسام حسن احترامه الكبير للفريق الإيراني، مشددًا على أهمية الالتزام بقيم اللعب النظيف التي ينادي بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ضرورة التعامل بعدالة ومساواة

وقال المدير الفني للمنتخب المصري: “أكن احترامًا كبيرًا للمنتخب الإيراني، والفيفا يسعى دائمًا إلى ترسيخ الاحترام واللعب النظيف، وهذا يعني ضرورة التعامل بعدالة ومساواة بين الجميع دون تفرقة. أتمنى التوفيق لنا جميعًا، وإيران من المنتخبات التي أقدرها بشدة.”

منتخب مصر

ورغم أن حسام حسن لم يوجه انتقادات مباشرة للإدارة الأمريكية، فإن وكالة "تسنيم" اعتبرت تصريحاته رسالة دعم معنوية للمنتخب الإيراني، الذي قالت إنه تعرض لقيود مشددة تتعلق بالسفر والإقامة، وذلك وفقًا لما أوردته الوكالة.

مصر منتخب مصر مصر وإيران مصر وأستراليا الأرجنتين

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