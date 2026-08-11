قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة مواجهة الدروس الخصوصية
حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المملكة المتحدة: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين

المملكة المتحدة:
المملكة المتحدة:
أ ش أ

 أكدت المملكة المتحدة أن السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق سلام وأمن دائمين هو حل الدولتين، مع وجود إسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تتألف من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان تلته السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين اليوم الثلاثاء.

وقالت ماكنتوش إنه فيما يتعلق بغزة، ترحب المملكة المتحدة بالتركيز الأخير على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وترغب في رؤيته يُنفذ بالكامل.

وأوضحت أن هذا يعني وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك: احترام وقف إطلاق النار؛ ووفاء حماس بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح؛ والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وفقا للخطة المكونة من 20 بندا وخارطة طريق المرحلة الثانية؛ وانتقال الحكم والسيطرة الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.

وأكدت ماكنتوش أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إنهاء القيود غير المقبولة المفروضة على المساعدات، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

كما شددت على ضرورة معالجة العنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وقالت ماكنتوش: "تدين المملكة المتحدة تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية. إن الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون على القرى والتجمعات الفلسطينية، في بعض الحالات بمشاركة أفراد من الجيش الإسرائيلي، مروعة".

وأكدت أيضا ضرورة وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مضيفة أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. إنها تقوض جدوى حل الدولتين، وتزيد من انعدام الأمن لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأشارت السفيرة البريطانية إلى موافقة حكومة إسرائيل على 104 مستوطنات خلال أربع سنوات، بزيادة قدرها 80%، وتخصيصها تمويلا غير مسبوق لبناء مستوطنات جديدة.

وأكدت أن المملكة المتحدة تدين التهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وتعارض قرار إعادة طرح خطة الاستيطان E1، التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين.

المملكة المتحدة تحقيق سلام الدولتين إسرائيل دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير الشباب والرياضة

جنوب سيناء على خريطة السياحة الرياضية.. تعاون حكومي لتطوير المنشآت ودعم الشباب

محافظ أسيوط يتفقد مدارس "المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية" ويؤكد سرعة جاهزيتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يتفقد مدارس «المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» قبل انطلاق الدراسة

تشييع جثامين الضحايا

تشييع جنازة 4 سيدات في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا | صور

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد