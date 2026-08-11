المملكة المتحدة: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين

أكدت المملكة المتحدة أن السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق سلام وأمن دائمين هو حل الدولتين، مع وجود إسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة تتألف من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان تلته السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين اليوم الثلاثاء.

وقالت ماكنتوش إنه فيما يتعلق بغزة، ترحب المملكة المتحدة بالتركيز الأخير على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وترغب في رؤيته يُنفذ بالكامل.

وأوضحت أن هذا يعني وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك: احترام وقف إطلاق النار؛ ووفاء حماس بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح؛ والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وفقا للخطة المكونة من 20 بندا وخارطة طريق المرحلة الثانية؛ وانتقال الحكم والسيطرة الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.

وأكدت ماكنتوش أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إنهاء القيود غير المقبولة المفروضة على المساعدات، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

كما شددت على ضرورة معالجة العنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وقالت ماكنتوش: "تدين المملكة المتحدة تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية. إن الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون على القرى والتجمعات الفلسطينية، في بعض الحالات بمشاركة أفراد من الجيش الإسرائيلي، مروعة".

وأكدت أيضا ضرورة وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مضيفة أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. إنها تقوض جدوى حل الدولتين، وتزيد من انعدام الأمن لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأشارت السفيرة البريطانية إلى موافقة حكومة إسرائيل على 104 مستوطنات خلال أربع سنوات، بزيادة قدرها 80%، وتخصيصها تمويلا غير مسبوق لبناء مستوطنات جديدة.

وأكدت أن المملكة المتحدة تدين التهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وتعارض قرار إعادة طرح خطة الاستيطان E1، التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين.