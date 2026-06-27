مرحلة جديدة من القطار المعلق.. تعرف على المحطات الجديدة للمونوريل بعد تشغيلها

​تشهد منظومة النقل الذكي في مصر طفرة غير مسبوقة خلال هذ الأيام؛ حيث أعلنت وزارة النقل عن افتتاح 6 محطات جديدة رسميًا أمام الركاب على مسار مونوريل شرق النيل (خط العاصمة الإدارية)، ليمثل هذا الافتتاح نقطة تحول جوهرية في حركة النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

​خريطة الربط والتبادل: شريان جديد لربط خطوط المترو

و​لا تقتصر أهمية المحطات الجديدة على تقليل زمن الرحلات فحسب، بل تكمن قيمتها الكبرى في الشبكية والتكامل مع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، حيث سيتحول المونوريل إلى حلقة الوصل الرئيسية بين القاهرة القديمة والجديدة والعاصمة الإدارية:

​الخط الثالث للمترو: يتكامل المونوريل معه رسميًا عبر محطة "الاستاد"، ليربط قاطني وسط البلد ومصر الجديدة بقلب التجمع والعاصمة الإدارية.

​الخط الرابع للمترو: يتبادل الخدمة معه في محطة "هشام بركات"، ليخدم القادمين من مناطق الهرم والجيزة في المستقبل.

​الخط السادس للمترو: يتقاطع معه في محطة "النرجس" بمنطقة التجمع، ليوفر تجربة تنقل سلسة تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

​أسماء المحطات الـ 6 المقرر افتتاحها تشغيليًا

و​وفقًا للترتيب الجغرافي للمسار ومراحل التشغيل التجريبي التي خضعت لأعلى معايير الأمان العالمية، تشمل المحطات الجاهزة لاستقبال الجمهور ما يلي:

​محطة الاستاد (محطة الربط الرئيسية مع الخط الثالث للمترو). ​محطة هشام بركات. ​محطة نوري خطاب. ​محطة الحي السابع. ​محطة ذاكر حسين. ​محطة مصطفى النحاس.

​مواصفات عالمية على أرض مصرية

ويتميز مونوريل شرق النيل بأنه يعمل بدون سائق، ويقطع المسافة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية في وقت قياسي، بسرعات تصل إلى 80 كم/ساعة، مع توفير أعلى سبل الراحة والأمان والتكيف الكامل لذوي الهمم.

بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل

وكان أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة المشير طنطاوي، بدءا من السبت، ليتم تشغيل مونوريل شرق النيل بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بعدد 22 محطة، وذلك بدءا من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً.

وأوضح الوزير - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل تشمل 6 محطات هي: (استاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع – المشير أحمد إسماعيل – جيهان السادات).. مشيرا إلى أن تشغيل المرحلة الثانية سيساهم في تسهيل حركة تنقل القادمين من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية) والمترددين عليها إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة من خلال تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو، ومونوريل شرق النيل في محطة استاد القاهرة.

كما لفت إلى تسهيل وصول المواطنين إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بمدينة نصر، والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات، فضلا عن الربط مع الميادين والمحاور الحيوية.