غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة المشير طنطاوي، بدءا من غد السبت، ليتم تشغيل مونوريل شرق النيل بالكامل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بعدد 22 محطة، وذلك بدءا من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً.

وأوضح الوزير - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل تشمل 6 محطات هي: (استاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع – المشير أحمد إسماعيل – جيهان السادات).. مشيرا إلى أن تشغيل المرحلة الثانية سيساهم في تسهيل حركة تنقل القادمين من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية) والمترددين عليها إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة من خلال تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو، ومونوريل شرق النيل في محطة استاد القاهرة.

كما لفت إلى تسهيل وصول المواطنين إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بمدينة نصر، والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات، فضلا عن الربط مع الميادين والمحاور الحيوية.

وتخدم محطة استاد القاهرة قلب المنطقة الرياضية والخدمية في مدينة نصر، حيث ستتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق وتخدم المنشآت الرياضية والترفيهية (مجمع استاد القاهرة الدولي الاستاد الرئيسي، والصالة المغطاة ، ومجمع حمامات السباحة، ونادي الزهور الرياضي، والفنادق (سونستا القاهرة) والمنشآت الحكومية والخدمية (الهيئة العامة للاستعلامات).. بينما تخدم محطة هشام بركات المساجد (رابعة العدوية) والمستشفيات (دار الفؤاد) والمراكز الطبية المتخصصة بشارع الطيران والتجمعات السكنية (كومباوند تراس) والمولات (توكانو مول).. ومحطة جامعة الأزهر التي تخدم المجمع التعليمي الضخم لجامعة الأزهر ومحيطه (الحرم الرئيسي لجامعة الأزهر) والمدن الجامعية للطلاب والطالبات ومجمع البحوث الإسلامية ومدارس ومعاهد الأزهر الشريف وجامع نوري خطاب ومستشفى التأمين الصحي، والحي السابع في واحدة من أقدم وأشهر المناطق السكنية والتجارية بمدينة نصر، كما تخدم العديد من المستشفيات، أهمها مستشفى الشرطة بمدينة نصر، ومجموعة من المدارس التجريبية واللغات بالحي السابع والمعالم الحكومية والتجارية (محكمة مدينة نصر، ومحيط سوق الحي السابع التجاري).

وتخدم محطة المشير أحمد إسماعيل العديد من الشركات والمؤسسات (هيئة الطاقة الذرية - إنبي) وعدد من المدارس الدولية، ومن أهمها (مدرسة المستقبل للغات)، ومسجد السلام بمدينة نصر، بينما تخدم محطة جيهان السادات العديد من المحاور : (محور شينزو أبي - محور الوفاء والأمل) وشركة "تاون جاس".

ويأتي تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل بعد أن حققت المرحلة الأولى نجاحا لافتا وخطفت الأنظار ورسخت هذا المشروع كأيقونة للنقل الحديث، حيث تحول المونوريل إلى الوجهة الأولى للجماهير في الفعاليات والاحتفالات الكبرى بالعاصمة الجديدة، كما يعتبر جزءاً من منظومة نقل متكاملة، حيث يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع عدة وسائل النقل الأخرى عبر محطات تبادلية كبرى، وهي :( محطة استاد القاهرة: للربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق- ومحطة مدينة الفنون والثقافة: للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT) ، ومستقبلا في (محطة هشام بركات للربط مع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومحطة النرجس للربط مع الخط السادس لمترو الأنفاق).

وفي هذا الإطار، أكدت إدارة "المونوريل" استمرار تقديم خصم بقيمة 50 % من قيمة التذكرة الكاملة لركاب مونوريل شرق النيل الممتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية، وذلك في خطوة هامة لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها.